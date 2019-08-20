Жители Владикавказа в День флага развернут 25-метровый триколор и вывесят флаги на окна

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 августа. /ТАСС/. День Государственного флага Российской Федерации отметят во Владикавказе флешмобом, в ходе которого на площади Свободы развернут 25-метровый триколор. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства по вопросам национальных отношений.

"В праздничный день на площади Свободы во Владикавказе волонтеры, представители различных организаций, молодежь развернут 25-метровый флаг. Там же пройдет концерт с участием артистов республики и розыгрыш призов", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, команда "Молодежка ОНФ" в Северной Осетии вывесит флаги на окнах Дворца молодежи во Владикавказе. На асфальте дети нарисуют флаги и исполнят стихи и песни о российском триколоре. "Смысл акции заключается в том, чтобы молодежь знала о празднике", - рассказал ТАСС представитель команды "Молодежка ОНФ" в Северной Осетии Анзор Карданов.

22 августа отмечается День Государственного флага России в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года "в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага".