Доску в память о визите Ким Чен Ына установит делегация КНДР во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа. /ТАСС/. Делегация КНДР прибыла с официальным визитом в Приморский край, чтобы провести переговоры с властями региона и установить памятную табличку о визите лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во Владивосток в апреле 2019 года. Об этом сообщает в среду пресс-служба администрации края.

"С представителями иностранного государства встретилась и обсудила вопросы дальнейшего сотрудничества первый заместитель главы региона Вера Щербина. Слова благодарности [за прием в апреле] северокорейского лидера передал генеральный консул КНДР во Владивостоке Зо Сек Чхор. Он подчеркнул, что руководитель страны Ким Чен Ын высоко оценил оказанный регионом прием. Представители КНДР также отметили, что в рамках визита в Приморье они выполнят и почетную миссию - установят памятную доску и разместят фотографии о прошедшем визите главы КНДР Ким Чен Ына в Доме российско-корейской дружбы в Хасанском районе", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества в области туризма, культуры, спорта и других перспективных направлений. Стороны договорились продолжать и расширять сотрудничество по этим направлениям, в частности детально проработать вопрос организации туристического обмена.

Небольшой деревянный дом, который теперь называют "Домиком Ким Ир Сена" или Дом российско-корейской дружбы площадью около 100 кв. метров был построен в 1986 году на границе России и КНДР возле пограничного перехода "Хасан" по случаю приезда тогдашнего лидера страны в СССР. Ким Ир Сен путешествовал на поезде. На пути следования было построено несколько таких небольших домиков со спальней, ванной, гостиной и кухней, где можно было переночевать и отдохнуть. Во время поездки в Россию этот домик посещали и Ким Чен Ир, и Ким Чен Ын.

В домике организован небольшой музей, однако 12 ноября 2015 года он был полностью уничтожен пожаром. Уже через год домик был восстановлен, полностью воспроизведены как внешний вид, так и интерьер. Есть даже копии фотографий, которые висели на стенах до пожара.