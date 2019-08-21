В России за минувшие сутки потушили 28 лесных пожаров

в апреле 2019 года.. Сотрудники федеральной Авиалесоохраны за прошедшие сутки ликвидировали 28 возгораний на землях лесного фонда в регионах России. В среду они приступают к тушению более 120 действующих очагов на площади более 100 тыс. га, сообщила журналистам пресс-служба ведомства.

"За прошедшие сутки, 20 августа 2019 года, в России ликвидировано 28 лесных пожаров на площади 2 958 га. На 00:00 мск 21 августа 2019 года на территории Российской Федерации действовало 124 лесных пожара на площади 107 746 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в распространенном сообщении.

Наибольшее число возгораний зафиксировано в Красноярском крае - 84 лесных пожара на площади 79,1 тыс. га. 18 пожаров отмечены на землях лесного фонда в Забайкалье. пять возгораний на площади 12,3 тыс. га действуют в Иркутской области. Отдельные очаги отмечены на Чукотке, Камчатке, в Бурятии, Якутии, Магаданской области, Хабаровском крае и Крыму. Также, по данным федеральной Авиалесоохраны, два лесных пожара зафиксированы в заповеднике и нацпарке в Бурятии на площади 524 га.

На тушении лесных пожаров задействованы 1,334 тыс. человек, 115 единиц техники, 21 воздушное судно.

Пожароопасный сезон действует в 83 субъектах Российской Федерации, в четырех из них введен режим ЧС, в 41 регионе установлен особый противопожарный режим.