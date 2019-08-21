В Якутии за сутки ликвидировали 34 лесных пожара на площади более 120 тыс. га

ЯКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Специалисты за прошедшие сутки ликвидировали в Якутии 34 лесных пожара, сообщается в среду на сайте регионального министерства экологии.

Общая площадь, пройденная огнем в зоне контроля в труднодоступной местности, где тушение пожаров не всегда считается экономически целесообразным, составляет 698 911 га.

"За прошедшие сутки в республике ликвидировано 34 пожара в зонах обслуживания и контроля", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минэкологии региона, площадь потушенных пожаров составила свыше 120,7 тыс. га. К тушению лесных пожаров привлечены 478 человек и 44 единицы техники.

Как сообщили ТАСС в среду в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Среднеколымского района, в 6 км от села Эбях действует лесной пожар, угрозы для жителей нет.

"По донесению администрации села, угрозы населенному пункту нет, в эвакуации [жители] не нуждаются, - сказал собеседник агентства. - Пожар действует в шести километрах. Проводится встречный отжиг огня, прокладывается минерализованная полоса для защиты села".

По его словам, в тушении задействованы 70 человек, 60 из которых - местные жители.

Лесной пожар на площади 20 га 18 августа подошел на расстояние 5 км к селу. Ситуация осложняется тем, что ближайший водоем находится в 30 км от места ЧП. Село, где проживают 566 человек, расположено в 228 км от районного центра - города Среднеколымск.

В Якутии из-за лесных пожаров действует режим ЧС регионального характера.