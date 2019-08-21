Сокращенным работникам завода в Орске выплатят 285 млн рублей

ОРЕНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Руководство "Машиностроительного концерна ОРМЕТО-ЮУМЗ" в Орске Оренбургской области выплатит все долги по зарплате и рассчитает сокращенных сотрудников завода, общая сумма составит около 285 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья (ФПО) Ярослав Чирков.

в Орске предстоит выплатить около 285 млн рублей. Это задолженность по зарплате, а также компенсационные выплаты при увольнении. Около 2500 сотрудников завода будут сокращены до 31 августа. Сейчас им выплачивается долг по зарплате за июнь", - сообщил он.

По словам Чиркова, который провел встречу с конкурсным управляющим предприятия-банкрота и профсоюзным активом, завод нашел несколько источников финансирования. Это арендные платежи нового предприятия "Уралмаш - Горное оборудование", запущенного на базе ОРМЕТО-ЮУМЗ, выручка с продажи металлолома, а также взыскание дебиторской задолженности, в том числе иностранной.

Сумму долга перед работниками председатель ФПО считает колоссальной. При этом размер дебиторской задолженности, по данным Чиркова, составляет один млрд рублей.

"У конкурсного управляющего есть исполнительные листы для реального взыскания на 145 млн рублей. Именно эти средства намерены направить на погашение долга по заработной плате. Сроки выплат пока не называются", - добавил Чирков.

"Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" - одно из ведущих предприятий тяжелого машиностроения страны. Завод производил перегрузочно-усреднительное оборудование. Согласно данным на сайте предприятия, завод представляет собой промышленный комплекс с законченным циклом производства: от выплавки жидкого металла до выпуска готовых механических изделий. Комплекс включает в себя 49 цехов основного и вспомогательного производства.

С сентября 2018 года предприятие находится в простое. В мае 2019 года концерн объявлен банкротом, на заводе открыто конкурсное производство. Под сокращение попали почти 3000 работников. Часть из них будет трудоустроена на новом предприятии "Уралмаш - Горное оборудование", запущенном на базе ОРМЕТО-ЮУМЗ в августе 2019 года.