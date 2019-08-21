На горе Машук в день государственного флага проведут молодежный флешмоб

ПЯТИГОРСК, 21 августа /ТАСС/. Участники форума "Машук-2019" проведут флешмоб в День государственного флага РФ, 22 августа. Они соберут из шести частей 13-метровый триколор и поднимут его над собой, сообщил ТАСС в среду арт-директор форума Игорь Мирошниченко.

"В ходе молодежного флешмоба каждая делегация движется с поднятым над головами флагом. После составления всех флагов в единую композицию они переворачиваются и получается один большой флаг России. Затем части этой композиции образуют круг, центральная часть переворачивается и возникает логотип форума "Машук-2019", - сказал Мирошниченко.

"Флешмоб мы проведем завтра в 8:00 мск, перед зарядкой. Перед этим покажут тематический ролик о празднике, истории его зарождения. Флешмоб будет проходить на поляне форума под патриотическую песню", - добавил собеседник агентства.

В проведении флешмоба примут участие около тысячи участников второй смены "Проактивное общество" форума "Машук-2019".

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске(Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.

22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года "в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага".