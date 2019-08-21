Военно-патриотические акции пройдут в нескольких районах КБР в День флага

НАЛЬЧИК, 21 августа. /ТАСС/. Кабардино-Балкарская республиканская общественная организация "Патриот" организует несколько военно-патриотических акций и праздничный концерт в районах республики и воинских частях в День Государственного флага РФ, 22 августа. Об этом ТАСС сообщил в среду замдиректора организации, руководитель проекта "Слава, Россия, Победа!" Фуад Эфендиев.

"Организация "Патриот" реализует военно-патриотический марафон "Помним, чтим, возродим" при поддержке министерства по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР и военно-патриотический марафон "Слава, Россия, Победа!" при поддержке Фонда президентских грантов. 22 августа, в День Государственного флага РФ, волонтерами и членами нашей организации будут проведены акции раздачи флаеров и ленточек - триколора, в воинских частях города Нальчика, жителям и гостям республики, а также в других районах региона", - рассказал Эфендиев.

С утра волонтеров можно будет увидеть в селах Жанхотеко, Герменчик и городе Баксане. "В 15 часов мы собираемся около Северо-Кавказского института искусств, едем в санаторий "Радуга", где акция завершится праздничным концертом, в котором примут участие студенты и преподаватели Северо-Кавказского института искусств, Кабардино-Балкарского государственного и аграрного университетов", - добавил собеседник агентства.

Кроме этого 22 августа члены организации побывают в воинских частях, которые располагаются в республике, где раздадут флаеры и триколоры. Организация привлекает к своей работе волонтеров, численность которых, в зависимости от масштабов мероприятия, составляет 200-300 человек.

22 августа отмечается День Государственного флага России в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года "в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага".