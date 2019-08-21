На выборах в парламент КБР во всех районах будут работать комплексы обработки бюллетеней

НАЛЬЧИК, 21 августа. /ТАСС/. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в день голосования на выборах в парламент Кабардино-Балкарии (КБР) будут работать во всех районах республики. Об этом в среду сообщил журналистам председатель избиркома региона Вячеслав Гешев. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.

"Будут стоять 24 комплекса электронного голосования (КЭГ) и 44 КОИБ. Мы разделили их по всей республике, в дальнейшем будем использовать. Мы бы хотели, чтобы избиратель каждого района мог опробовать КОИБ, они будут во всех районах", - сказал он.

Всего в организации и проведении выборов будет задействовано 13 территориальных и 355 участковых избирательных комиссий, в составах которых числится около трех тысяч человек.

О выборах

По состоянию на 1 июля 2019 года численность зарегистрированных на территории республики избирателей составляет 535524 человек.

Избирательная комиссия республики зарегистрировала на выборы в парламент республики списки шести партий: "Зеленые", "Единая Россия", "Гражданская платформа", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР.

Нынешний созыв парламента республики, в который входят 70 депутатов, избран 14 сентября 2014 года со сроком полномочий на пять лет. Парламент избирается по пропорциональной системе (по партийным спискам). По итогам последних выборов в парламенте КБР представлены пять политических партий: "Единая Россия" (набрала тогда 62,28% голосов избирателей, 50 депутатов), КПРФ и "Справедливая Россия" (набрали по 11,55% голосов, представлены по восемь депутатов), ЛДПР и партия "Зеленые" (по 5,11%, представлены по два депутата).