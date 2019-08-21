Мастер-классы и концерты пройдут для людей с ограниченными возможностями в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 21 августа /ТАСС/. Фестиваль для людей с ограниченными возможностями "Просто любить", в рамках которого пройдут концерты и мастер-классы, пройдет в Пятигорске 25 августа, сообщили в среду в пресс-службе горадминистрации.

"Фестиваль для людей с ограниченными возможностями пройдет в парке Победы. Гостей праздника ждет насыщенная концертная программа и широкий перечень мастер-классов. Площадки будут включать в себя скрапбукинг, рукоделье из камней и песка, военно-патриотическое направление, флористику, рисование на пряниках. Кроме того, будут мастер-классы по аквагриму, оригами, атласным букетам, цветам из салфеток", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также будут работать лаборатория творчества, ростовые куклы, иппотерапия, полевая кухня, фотозона. Каждый желающий сможет сфотографироваться с мотоциклами мотоклуба "Джокер".

В пресс-релизе отмечается, что цель мероприятия - поддержка, развитие, обучение и показ возможностей и творческого потенциала людей с ограниченными возможностями, активное вовлечение их в культурную жизнь города, а также поиск талантливой молодежи и оказание дальнейшей поддержки для участия в конкурсах и фестивалях различного уровня.