После ЧП под Северодвинском радиационный фон в Мурманской области не повышался

МУРМАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Специалисты Мурманского гидрометцентра не зафиксировали превышения природного радиационного фона в регионе за период с момента ЧП под Северодвинском 8 августа. Об этом сообщила в среду ТАСС заместитель начальника гидрометцентра ФГБУ "Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (УГМС) Елена Куринова.

"В нашем регионе превышения не зарегистрировано. Все в пределах природного радиационного фона, изменялось в пределах от 0,10 до 0,15 микрозиверта в час", - рассказала Куринова.

По ее словам, в отдельных районах Кольского полуострова, где на поверхность выходят скальные породы, естественный природный фон может составлять до 0,20 микрозиверта в час. По словам Куриновой, всего в Мурманской области расположены 54 наблюдательные станции, на которых ведутся замеры радиационного фона, из них 29 принадлежат УГМС, остальные находятся в ведении регионального правительства. Автоматические датчики ведут замеры ежечасно, дополнительно к этому специалисты на наблюдательных пунктах ведомства ежесуточно в ручном режиме также проводят замеры радиационного фона.

"Сеть станций в регионе достаточно большая, в случае, если фиксируется повышение радиации, частота замеров должна быть увеличена, но за последний период и в целом как минимум с начала года таких случаев не было", - сказала Куринова.

Как рассказали ТАСС в одной из мурманских турфирм, на которую приходится существенная доля организации туров в Мурманскую область, случаев отказа туристов от поездок не было. "Туристы продолжают приезжать, никакого снижения потока у нас нет", - сказал представитель турфирмы.