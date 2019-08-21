Почти 4 тыс. участников чемпионата WorldSkills посетили экскурсии по Казани

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Участники мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills 2019 года посетили обзорные экскурсии по Казани в преддверии соревнований. За два дня достопримечательности посмотрели почти 4 тыс. человек Об этом в среду сообщила пресс-служба Государственного комитета Татарстана по туризму.

"За два дня, 18 и 20 августа, экскурсию посетил в общей сложности 3 тыс. 951 человек. Такой формат и объем проведен впервые, и это новая вершина для туристической отрасли Татарстана", - цитирует пресс-служба председателя Госкомитета по туризму Сергея Иванова.

Во вторник, 20 августа, экскурсию посетили 1 тыс. 985 участников чемпионата. По словам Иванова, "это абсолютный рекорд организации экскурсии по Казани для такого количества человек одновременно".

Участники соревнований, которых разделили на подгруппы по 40 человек, посетили ключевые городские достопримечательности. В первый и во второй день экскурсантов обслуживал 51 экскурсовод на 51 автобусе. В минувшее воскресенье экскурсию провели на английском языке.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в Worldskills в 2012 году.

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 пройдет в Казани 22-27 августа.