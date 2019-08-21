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До конца года аграрии Крыма начнут поставки подсолнечного масла в Сирию и Иран

За границу планируют отправлять около 500 тонн масла в месяц

ПОСЕЛОК КРАСНОГВАРДЙЕСКОЕ /Крым/, 21 августа. /ТАСС/. Первый крымский маслозавод, единственный на полуострове производитель подсолнечного масла, до конца текущего года планирует начать поставки подсолнечного масла в Сирию и Иран. Об этом в среду сообщил ТАСС гендиректор управляющей компании "Пищевой производственный парк "Крымское золото" Владислав Мартьянов.

"До конца этого года мы начнем поставки подсолнечного масла из Крыма в Сирию и Иран через Крымско-сирийский торговый дом", - сообщил он.

По словам Мартьянова, объемы поставок планируются не ниже 500 тонн в месяц, что составляет порядка 50% от ежемесячного производства предприятия.

Сам завод мощностью до 35 тыс. тонн продукции в год начнет работу в сентябре. Он будет работать на крымском сырье.

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин сообщил ТАСС, что объем производства подсолнечника в Крыму в 2018 году составил 70 тыс. тонн, в нынешнем аграрии намерены собрать около 110 тыс. тонн.

На Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который проходил 17-20 апреля, Крым и Сирия подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве. Он предусматривает создание совместных торгового дома и судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова. Предложение о заключении соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 6 августа одобрило правительство РФ.

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