Площадь Победы в Георгиевске откроют после реконструкции

СТАВРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Исторический и культурный центр города Георгиевска - площадь Победы откроется осенью после реконструкции, сообщили в среду журналистам в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

"Совсем скоро - осенью этого года - жители и гости города Георгиевска смогут насладиться прогулкой по улучшенной площади Победы. Эта площадь является историческим и культурным центром города. Здесь часто проходят различные массовые мероприятия. Именно поэтому проведение работ по ее благоустройству крайне важно для местного населения", - отметили в министерстве.

По данным пресс-службы, на реконструкцию площади в рамках краевой госпрограммы "Формирование современной городской среды" было выделено 57 млн рублей.

"Большая часть запланированных работ уже выполнена. Сейчас строители устанавливают фонтан и бордюры, завершают замену тротуарной плитки на площади и на пешеходных дорожках. Накануне за дело взялись озеленители - благоустраивают новый газон и клумбы", - добавили в пресс-службе.

Георгиевский городской округ расположен на юге Ставропольского края, в самом центре Северного Кавказа. Население на начало 2019 года составляло 67 тыс. человек.