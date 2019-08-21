Фасад здания "Кройц-аптеки" начала XX века в Калининграде восстановят до конца года

КАЛИНИНГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Собственник восстановит фасад здания "Кройц-аптеки" начала XX века в Калининграде до конца года. Об этом в среду сообщила пресс-служба областного правительства.

"Восстановление фасада здания завершится до конца года, затем рабочие перейдут к внутренней отделке", - говорится в сообщении.

В первозданном виде останутся стена и арка здания, а также некоторые внутренние перегородки.

Общая площадь здания и земельного участка под ним 3 тыс. 150,8 кв. метров. Постройка является одним из образцов архитектуры Калининграда начала ХХ века.

Здание было возведено в 1900-1905 годах, его называют "Кройц-аптекой" по сохранившейся на фасаде немецкой надписи Kreuz-Apotek. После Второй мировой войны оно использовалось как жилой дом и признано объектом культурного наследия регионального значения. В 1987 году жильцов расселили для проведения капитального ремонта дома, но его так и не сделали. Летом 2001 года часть перекрытий здания обрушилась, в 2002 году руины перешли в собственность компании "Жилпромстрой" с условием реставрации фасада, однако работы не проводились и контракт расторгнули.

Власти Калининграда пять раз выставляли разрушающееся здание на торги. Начальная цена, объявленная в ноябре 2015 года, составляла 11 млн 950 тыс. 260 рублей. Но ни первый, ни последующие конкурсы с понижением стоимости результатов не дали. В ноябре 2016 года сооружение, износ которого достиг 90%, продали с аукциона за 3 млн 115 тыс. рублей. Новый собственник взял на себя обязательство реконструировать постройку, сохранив исторический облик фасада.