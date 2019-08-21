Власти Волгоградской области направят 1,1 млрд рублей на модернизацию наружного освещения

ВОЛГОГРАД, 21 августа. /ТАСС/. В модернизацию систем наружного освещения населенных пунктов Волгоградской области будут инвестированы более 1,1 млрд рублей. До 2024 года программа охватит 877 населенных пунктов, сообщил ТАСС губернатор региона Андрей Бочаров.

"В течение пяти лет будут заменены устаревшие ртутные лампы на современные диодные, установлены новые опоры и энергоэффективные светильники, внедрены системы учета электроэнергии и системы управления освещением. При этом уличное освещение впервые придет в 130 поселков и хуторов, где такие системы не были предусмотрены с момента основания", - сказал Бочаров.

По его словам, в 2019 году в регионе будет реконструировано и построено 1860 современных энергоэффективных светильников и 1500 опор, проложено свыше 56 километров линий электропередачи - 91% от запланированного объема уже выполнено.

В пресс-службе главы региона ТАСС напомнили, что в Волгоградской области продолжается комплексная работа по повышению надежности и безопасности коммунальных систем. Инициированное губернатором Андреем Бочаровым наведение порядка в сфере ЖКХ позволило привлечь в отрасль крупнейших федеральных инвесторов. Кроме того, в регионе также стартует программа модернизации систем освещения образовательных и социальных учреждений.