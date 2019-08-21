Дороги на пяти улицах в Невинномысске отремонтируют по нацпроекту к осени

СТАВРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Более 210 млн рублей выделено в этом году городу Невинномысску (Ставропольский край) для ремонта дорог на пяти улицах в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

"Работы ведутся на пяти улицах - Ленина, Полевой, Шаумяна, Коммунистической и на бульваре Мира. Всего здесь обновят более 6 км дорожного полотна. Сейчас активно ведутся работы по замене дорожного полотна. Кроме того, специалисты приводят в порядок тротуары и бордюры, работы будут завершены осенью этого года", - приводит слова главы ведомства Евгения Штепа его пресс-служба.

Ремонт дорог в рамках нацпроекта также ведется в городе Михайловске, где новое дорожное полотно появится на семи улицах - Гагарина, Октябрьской, Выставочной, Коллективной, Вокзальной, Орджоникидзе и Пушкина. Общая протяженность ремонтируемого участка превысит 8 км.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, до вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей. При этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.