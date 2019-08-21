Молодежь из пяти стран приняла участие в международной школе "Корни дружбы" в КБР

НАЛЬЧИК, 21 августа. /ТАСС/. Международная летняя школа "Корни дружбы наших народов - в нашей истории", темой которой стал русский язык как средство межкультурной коммуникации, завершила свою работу в Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ), сообщил ТАСС руководитель пресс-службы вуза Михаил Сенич.

"В работе школы приняли участие более 100 школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых, журналистов из России, Абхазии, Белоруссии, Казахстана и Южной Осетии. За эти дни гости познакомились с Нальчиком, побывали у памятников Александру Пушкину, Михаилу Лермонтову и Максиму Горькому, посетили Голубые озера, Приэльбрусье и оздоровительный комплекс "Гедуко", - сказал он.

В рамках школы прошли тренинги, мастер-классы, конкурсы по русскому языку и литературе, посещение музеев, фольклорный праздник "Яблочный спас", научный семинар, панельная дискуссия. Сенич уточнил, что проект реализуется Ассоциацией студентов вузов Северного Кавказа и кафедрой русского языка и общего языкознания вуза при поддержке Фонда президентских грантов.

По его словам, школа не имеет аналогов в России и является одной из составляющих программы фестиваля русского языка и культуры "Мы - россияне", решение о создании которой было принято в 2015 году на научно-практической конференции молодых ученых "Русский язык - основа формирования общероссийской идентичности народов Северного Кавказа". В 2017 году программа включена в культурно-образовательный атлас "100 проектов про чтение - 2017".

Вуз планирует подавать заявку в Фонд президентских грантов и на следующий год. "У нас есть амбициозная цель - создать не только окружную, но всероссийскую сеть литературных клубов, распространить накопленный нами опыт популяризации русского языка и литературы среди молодежи, популяризации чтения как такового. За время действия проекта мы обучили 416 школьных учителей и представителей школьных и студенческих активов, больше 1,5 тыс. человек прошли тренинги и мастер-классы по организации литературных творческих объединений", - приводит пресс-служба вуза слова одной из авторов фестиваля русского языка и культуры "Мы - россиян!", заведующей кафедрой русского языка и общего языкознания КБГУ профессора Светланы Башиевой.