В МЧС сообщили, что число лесных пожаров на Кубани в 2019 году снизилось в два раза

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Число лесных пожаров в Краснодарском крае в 2019 году снизилось более чем в два раза, а их площадь - в три раза, сообщил в среду журналистам врио начальника главного управления МЧС по региону Иван Лунев.

"Если в целом говорить, то у нас неплохая динамика по числу природных пожаров. Мы в этом году практически половину минусуем: на этот период у нас 18 пожаров, в прошлом году было 40. В этом году сгорело 37 га, в прошлом - более 130 га (за аналогичный период - прим. ТАСС)", - сказал Лунев.

Он уточнил, что достичь такого результата помог комплексный подход. Используется космический мониторинг, авианаблюдение, леса обходят пешие патрули, осматривают спасатели, работающие на водоемах. Это позволяет обнаружить пожар на ранней стадии и быстрее его ликвидировать. Составлено почти 500 протоколов за сжигание травы и подобные действия, штрафы выставлены на 3,5 млн рублей.

Нередко работы по тушению осложняются тем, что многие участки лесов находятся в труднодоступных районах. Когда в августе в горной местности в Туапсинском районе горел лес, пришлось привлекать авиацию, иначе тушение растянулось бы на несколько дней.