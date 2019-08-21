Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 августа. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту 6 км произошел из кратера вулкана Карымский на Камчатке, сообщила в четверг Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"На вулкане Карымском в ночь на 22 августа произошел пепловый выброс. Высота выброса составила 6000 метров", - сообщили в KVERT.

Отмечается, что спутниковые данные показывают распространение пеплового шлейфа на 180 км к юго-западу от вулкана. По данным регионального главка МЧС, в населенных пунктах Камчатского края пеплопады не отмечаются.

Выброс стал вторым за сутки: в среду над кратером Карымского столб пепла поднялся на 2,5 км. Вулкану присвоен повышенный (оранжевый) код опасности для авиации. Вулканический пепел, представляющий собой частицы магматического материала диаметром до 2 мм, попадая в механизмы самолетов, способен вывести их из строя.

Карымский - один из самых активных вулканов Камчатки. Вулкан, высота которого составляет 1486 м, расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского.