Сахалинская область празднует День флага РФ флешмобами, концертами и восхождениями на горы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Жители Сахалина и Курил первыми в стране начали празднование Дня государственного флага РФ, который ежегодно отмечается в России 22 августа. Праздничная программа охватила все 18 муниципальных образований островного региона, сообщил ТАСС представитель правительства Сахалинской области.

"Праздник охватывает все 18 районов Сахалина и Курил. Праздничная программа стартовала в некоторых муниципальных образованиях в 11:00 по местному времени (03:00 мск), в других начнется с 12:00 (04:00 мск)", - сообщил собеседник агентства.

Утром на площадях некоторых муниципальных образований состоялось торжественное поднятие флага. В районах области начались праздничные флешмобы, конкурсы, игры, викторины, патриотические акции, концертные и познавательные программы, тематические уроки для детей в школах. Кроме того, в этот день в честь Дня государственного флага РФ в Невельском и Корсаковском районах на Сахалине запланированы патриотические восхождения на горы.

На территории Городского парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Южно-Сахалинске разворачивается большая развлекательная программа под названием "Наша гордость - наш флаг". Организаторы подготовили для жителей и гостей островной столицы тематические конкурсы и викторины, вечером на главной сцене парка пройдет праздничный концерт "Три цвета Славы" с выступлениями военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона, а также известных городских исполнителей. Завершится мероприятие поздно вечером панорамным фейерверком.

Праздник по случаю Дня флага совсем скоро стартует и в Камчатском крае, где организованы митинги, раздача ленточек цветов российского триколора, лекции по его истории. Однако наиболее ярким событием стало развертывание флага Российской Федерации размером почти 1,5 тыс. кв. м на склоне Авачинского вулкана, которое состоялось еще 17 августа. К вершине исполина 80-килограмовое полотнище подняли участники патриотического проекта "Все стихии".

Позднее в этот же день присоединится к празднованию Магаданская область. В регионе запланировано около 60 мероприятий в виде акций, игр, флешмобов и концертов. Самым массовым мероприятием станет дневное шествие бело-сине-красной колонны, которая пройдет по улицам Магадана с российским флагом в руках. Следом за тремя самыми "ранними" регионами праздничная программа охватит и остальные субъекты Дальнего Востока.

День государственного флага РФ

Отцом российского триколора считается Петр I. Он сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Официальный статус флаг приобрел в 1896 году.

В Советской России более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг. Триколор вернули в августе 1991 года. День Государственного флага России начали отмечать в 1994 году. 25 декабря 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный Закон "О Государственном флаге Российской Федерации".