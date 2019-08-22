Флаг России одновременно подняли во всех населенных пунктах Якутии

ЯКУТСК, 22 августа. /ТАСС/. Якутия начала празднование Дня государственного флага РФ, который ежегодно отмечается в России 22 августа. Праздник начался с поднятия флага на смотровой площадке горы Чочур-Муран недалеко от Якутска.

"Одновременно флаги подняты во всех населенных пунктах республики. В этот день Республиканский передающий телевизионный и радиопередающий центр включит художественную иллюминацию на телебашне города Якутска, которая засияет цветами российского флага", - рассказали ТАСС в правительстве республики.

Торжественные мероприятия проходят и на главной республиканской площади Якутска. Там состоялся флешмоб #МойФлаг, в котором принял участие председатель правительства региона Владимир Солодов. "Мы знаем, наша сила - в консолидации. Республика Саха (Якутия) почти 400 лет показывает пример успешного, динамичного и мирного развития в рамках Российского государства", - сказал Солодов.

В Приморском крае празднование продлится до 24 августа. За это время на различных площадках пройдут тематические концерты, ярмарки и детские познавательные часы. В пятницу жители Владивостока смогут присоединиться к праздничному забегу по тропе здоровья. Большой российский флаг будет развернут во Владивостоке также на видовой площадке у памятника Кириллу и Мефодию и на мысе Тобизина.

День государственного флага РФ

Отцом российского триколора считается Петр I. Он сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Официальный статус флаг приобрел в 1896 году.

В Советской России более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг. Триколор вернули в августе 1991 года. День Государственного флага России начали отмечать в 1994 году. 25 декабря 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный Закон "О Государственном флаге Российской Федерации".