Жители Забайкалья подали 3,6 тыс. заявок на дальневосточный гектар

ЧИТА, 22 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Жители Забайкальского края за 20 дней подали 3,6 тыс. заявок на получение дальневосточного гектара, установив рекорд за все время действия федеральной программы льготного предоставления земли на Дальнем Востоке. Об этом в четверг сообщил директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития РФ Григорий Смоляк во время бизнес-форума "Работай в Забайкалье".

Предоставление земельных участков в Забайкальском крае началось 1 августа. Для участников программы "Дальневосточный гектар" доступно 46% территории региона. Это 19,7 млн га.

"За 20 дней у нас по Забайкальскому краю уже 3,6 тыс. заявлений на получение дальневосточного гектара. Такой динамики у нас не было ни по одному региону", - сказал Смоляк во время пленарной сессии форума.

Заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Григорий Куранов отметил, что в соседней Бурятии, где участки также начали предоставлять с 1 августа, пока поступило лишь около 1 тыс. заявок. "[В Забайкалье] с точки зрения преференции ситуация резко лучше, чем в соседних территориях", - заявил он.

Смоляк при этом пояснил, что столь существенная разница между Забайкальским краем и Бурятией связана с тем, что буферная зона вокруг Читы открыта для получения дальневосточного гектара, а территории вблизи Улан-Удэ - нет. "Поэтому у вас половина заявок идет в Читинский район", - добавил представитель Минвостокразвития РФ.

Бизнес-форум "Работай в Забайкалье" проходит 22 августа в Чите. На нем обсуждают возможности использования дальневосточных преференций. В мероприятии участвуют федеральные эксперты, представители малого и среднего бизнеса региона. Организаторами форума выступают аппарат полпреда президента РФ в ДФО, Минвостокразвития РФ и правительство Забайкальского края.

Дальневосточный гектар

По программе "Дальневосточный гектар" граждане РФ могут бесплатно получить земельный участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке. В Забайкалье и Бурятии, которые присоединились к ДФО лишь осенью 2018 года, эта программа будет реализована в три этапа. С 1 августа право бесплатно оформить земельный участок получили местные жители, с 1 февраля 2020 года его получат все дальневосточники, а с 1 августа 2020 года участок на территории республики смогут получить жители остальных регионов РФ.