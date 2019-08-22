Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,5 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 августа. /ТАСС/. Третий за сутки пепловый выброс произошел из кратера вулкана Карымский на Камчатке. Высота выброса достигла 2,5 км, сообщила в четверг Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"На вулкане Карымском в четверг произошел пепловый выброс. Высота выброса составила 2500 м", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что спутниковые данные показывают распространение пеплового шлейфа на 450 км к юго-востоку от вулкана в сторону Авачинского залива.

Ранее вулканологии сообщали о выбросах на высоту 2,5 км и 6 км. По данным регионального главка МЧС, в населенных пунктах Камчатского края пеплопады не отмечаются.

Вулкану присвоен повышенный - оранжевый код опасности для авиации. Вулканический пепел, представляющий собой частицы магматического материала диаметром до 2 мм, попадая в механизмы самолетов, способен вывести их из строя.

Карымский - один из самых активных вулканов Камчатки. Вулкан, высота которого составляет 1486 м, расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского.