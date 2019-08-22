Татарстан предложил помощь Франции в организации мирового чемпионата WorldSkills-2023

КАЗАНЬ, 22 августа. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил французской стороне помощь в организации чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в 2023 году. Об этом в четверг ТАСС сообщила замруководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова по итогам встречи главы российского региона с министром труда Франции Мюриэль Пенико.

"Президент поздравил французскую делегацию, которая накануне выиграла право проведения чемпионата мира по рабочим профессиям. В 2023 году он состоится в городе Лион. Рустам Нургалиевич предложил помощь в организации мероприятия, госпожа министр с радостью приняла это предложение, отметив высокий уровень подготовки и проведения международных мероприятий, в частности, она вспомнила блестящую организацию на чемпионате мира по футболу", - сказала Галимова.

По ее словам, на чемпионате мира WorldSkills в Казани Францию представляют 40 спортсменов, 30 экспертов и 19 технических специалистов.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в Worldskills в 2012 году. Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 года проходит в Казани 22-27 августа. За право проведения соревнований город соперничал с Парижем и бельгийским Шарлеруа.