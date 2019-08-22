Последнюю партию косаток собираются выпустить из "китовой тюрьмы"

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Специалисты приступили к погрузке на автотранспорт двух косаток и шести белух. Животные содержались в приморской бухте Средней и в четверг должны отправиться к местам выпуска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).

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"В Средней началась погрузка животных для перевозки к месту выпуска. Пока грузят белух, позже - косаток. Все животные чувствуют себя хорошо. Перед погрузкой был проведен ветеринарный осмотр, взяты анализы", - сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что выезд автоколонны запланирован на вечернее время, когда на дорогах минимальное количество машин. В пути животных будут сопровождать ветеринары и тренеры.

Транспортировка косаток будет производиться по отработанной логистической схеме: бухта Средняя - Хабаровск - Николаевск на Амуре - побережье Охотского моря. Дорога займет пять-шесть дней.

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. Однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениям. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

В июне животных постепенно начали перевозить в район Шантарских островов для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу животных, состоявшую из двух косаток и шести белух, выпустили в море 27 июня. Вторая группа, состоявшая из трех косаток, была выпущена 16 июля, третья, также из трех животных - 6 августа.