Ледокол "50 лет Победы" со школьниками из регионов вернулся из рейса к Северному полюсу

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Крупнейший в мире атомный ледокол "50 лет Победы" предприятия "Атомфлот" (входит в Росатом), на борту которого находятся одаренные школьники из регионов РФ, завершил рейс к Северному полюсу. В четверг корабль прибыл в Мурманск. Об этом ТАСС сообщила советник департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации "Росатом", руководитель проекта "Школа Росатома" Наталья Шурочкова.

"Мы уже стоим в Мурманске. Здесь лето, а мы все в шубах, шапках. Единственное желание у нас - не сходить. В ходе поездки увидели такую красоту, такое чудо, которое есть в нашей стране: это ледокол и Северный Полюс, который принадлежит всему миру", - сказала Шурочкова.

В ходе поездки для детей были проведены познавательные экскурсии, мастер-классы и обучающие игры. Организаторы также проводили для ребят необычные олимпиады и инженерно-экономическую игру. За время поездки на ледоколе школьники снимали фильм, в создании которого участвовали звезды российского кино и телевидения.

"Каждый день мы общались с интересными людьми, которые были на борту, каждый день что-то творили. Провели флешмоб, все дети выходили с флагами, каждый ребенок представлял свой город, свою губернию. Самое главное, о чем говорили дети, о том, что они живут в России. И такую красоту, которую они видели, они увидят может быть когда-нибудь. Сейчас по миру разлетятся эти фотографии, эмоции, это счастье, которое у нас было", - рассказала Шурочкова.

Атомный ледокол "50 лет Победы" вышел из Мурманска 13 августа. Рейс на Северный полюс был выполнен в рамках празднования 60-летия атомного ледокольного флота России.

Участникам экспедиции рассказали об истории флота и проблемах сохранения Арктики. На борту ледокола работала совместная команда педагогов проекта "Школа Росатома" и сети информационных центров по атомной энергии.