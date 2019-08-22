На ВЭФ рассмотрят новые механизмы стимулирования экономического роста Дальнего Востока

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Возможные меры и механизмы стимулирования экономического роста в регионах Дальнего Востока станут одной из тем обсуждения в рамках деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс".

"Обсуждение основных механизмов и мер по стимулированию экономического роста на Дальнем Востоке состоится в рамках деловой программы V Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 4-6 сентября", - говорится в сообщении.

Поясняется, что вопросу экономического стимулирования будет посвящена сессия "Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России?". Ее участники рассмотрят российский и международный опыт стимулирования экономики, а также обсудят механизмы, которые необходимы для реализации потенциала роста. Предполагается, что ими будут предложены решения, которые в последующем войдут в "Дорожную карту устойчивого роста несырьевого сектора экономики России". Разработка "дорожной карты" ведется по поручению президента РФ Владимира Путина на базе аналитического центра правительства России.

Участниками сессии станут представители российских министерств и ведомств, бизнес-сообщества, губернаторы ДФО и иностранные эксперты, а модератором выступит уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Нам [российской экономике] надо расти темпами 5-5,6% в год до 2024 года. Нужна проактивная политика, в противном случае к 2023 году мы станем седьмой экономикой мира - нас обойдет Индонезия. Задача экономического роста разделяется как экономическими властями, так и обществом в целом", - цитирует Титова пресс-служба.

Организатором Пятого Восточного экономического форума выступит фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.