Для сохранения популяции орланов в Ненецком АО строят специальные вышки-гнезда

НАРЬЯН-МАР, 22 августа. /ТАСС/. Специальные вышки для гнезд орланов-белохвостов, занесенных в Красную книгу РФ, построили в музее-заповеднике "Пустозерск" в Ненецком автономном округе. Сотрудник музея и руководитель проекта Мария Уварова сообщила ТАСС, что сейчас птицы гнездятся на старых геодезических вышках. При их разрушении у орланов не будет мест для гнездовий на территории региона. "Данный проект направлен на сохранение популяции орлана-белохвоста в Ненецком автономном округе. Обитающий здесь краснокнижный орлан гнездится на искусственных сооружениях - геодезических вышках, которые были построены в 1960-х годах, они постепенно разрушаются и в течение нескольких лет совсем разрушатся. Это может привести фактически к исчезновению этого вида в регионе. Нами было принято решение создать новые вышки - искусственные гнездовья. Это впервые, пока в качестве эксперимента", - сказала Уварова. Дом для орлана-белохвоста В Ненецком автономном округе орланы строят свои гнезда на постройках человека, в основном на геодезических вышках, так как деревья самого северного леса нашей страны не столь высоки, чтобы они могли использовать их для гнездования. Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник "Пустозерск", возможно, один из самых труднодоступных музеев страны. В 1499 году здесь был основан первый русский город в Заполярье.

Проект по сохранению гнездовий для орланов поддержан фондом президентских грантов. Его реализуют волонтеры. "Нам очень приятно то, что мы делаем полезное дело, вносим вклад в сохранение природы и развитие территории музея-заповедника "Пустозерск". Мы живем здесь и сейчас, и будет здорово, если мы сможем сохранить ареал обитания орланов-белохвостов в нашем округе, построив им искусственные гнездовья", - поделилась своими впечатлениями одна из волонтеров Юлия Денисова. Триангуляционные вышки когда-то создавали здесь геодезическую сеть. Но со временем технологии изменились, и теперь эти вышки людям не нужны. Зато их облюбовали редчайшие хищные птицы, которые вьют на них свои массивные гнезда. "Здесь орлан-белохвост, занесенный в российскую и международную Красные книги, обитает на краю своего ареала. Эту территорию он в принципе занял только благодаря человеку - обычно они гнездятся либо на крупных деревьях, которые могут выдержать их гнезда весом около 100-150 кг, либо на скальных обрывах. Здесь нет ни того, ни другого, но много рыбы и вообще хорошие кормовые условия. Поэтому, когда в середине прошлого века здесь люди построили триангуляционную сеть, то орланы начали занимать эту территорию", - рассказал орнитолог Сергей Дылюк. Сегодня на территории заповедника два жилых гнезда. В одном из них в этом году появился птенец. Однако сегодня жизни орланов в этих местах угрожает вполне реальная опасность - старые вышки прогнили, а строить новые при нынешних технологиях глобального позиционирования нет необходимости. "Если сейчас вышки от старости попадают, то ареал белохвоста сместится южнее, их тут не будет в принципе", - поясняет Дылюк. Новый дом Сегодня в качестве эксперимента установлено три новых основания взамен старых вышек. "Две точки установки новых вышек связаны с обитаемыми сейчас гнездами, еще одно устроено в другом месте. При выборе места надо учитывать удаленность от берега, ведь, в первую очередь, орланы кормятся рыбой, хотя могут есть и птиц, и мелких млекопитающих. Также белохвосты болезненно реагируют на беспокойство, соответственно от ближайшей тропы должно быть хотя бы полкилометра. Наконец, между гнездами должно быть не меньше трех с половиной километров, чтобы всем хватало пищи, чтобы не было конфликтов", - отметил Сергей Дылюк.