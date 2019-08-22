Для сохранения популяции орланов в Ненецком АО строят специальные вышки-гнезда

НАРЬЯН-МАР, 22 августа. /ТАСС/. Специальные вышки для гнезд орланов-белохвостов, занесенных в Красную книгу РФ, построили в музее-заповеднике "Пустозерск" в Ненецком автономном округе. Сотрудник музея и руководитель проекта Мария Уварова сообщила ТАСС, что сейчас птицы гнездятся на старых геодезических вышках. При их разрушении у орланов не будет мест для гнездовий на территории региона.
"Данный проект направлен на сохранение популяции орлана-белохвоста в Ненецком автономном округе. Обитающий здесь краснокнижный орлан гнездится на искусственных сооружениях - геодезических вышках, которые были построены в 1960-х годах, они постепенно разрушаются и в течение нескольких лет совсем разрушатся. Это может привести фактически к исчезновению этого вида в регионе. Нами было принято решение создать новые вышки - искусственные гнездовья. Это впервые, пока в качестве эксперимента", - сказала Уварова.
Дом для орлана-белохвоста
В Ненецком автономном округе орланы строят свои гнезда на постройках человека, в основном на геодезических вышках, так как деревья самого северного леса нашей страны не столь высоки, чтобы они могли использовать их для гнездования. Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник "Пустозерск", возможно, один из самых труднодоступных музеев страны. В 1499 году здесь был основан первый русский город в Заполярье.
Проект по сохранению гнездовий для орланов поддержан фондом президентских грантов. Его реализуют волонтеры.
"Нам очень приятно то, что мы делаем полезное дело, вносим вклад в сохранение природы и развитие территории музея-заповедника "Пустозерск". Мы живем здесь и сейчас, и будет здорово, если мы сможем сохранить ареал обитания орланов-белохвостов в нашем округе, построив им искусственные гнездовья", - поделилась своими впечатлениями одна из волонтеров Юлия Денисова.
Триангуляционные вышки когда-то создавали здесь геодезическую сеть. Но со временем технологии изменились, и теперь эти вышки людям не нужны. Зато их облюбовали редчайшие хищные птицы, которые вьют на них свои массивные гнезда.
"Здесь орлан-белохвост, занесенный в российскую и международную Красные книги, обитает на краю своего ареала. Эту территорию он в принципе занял только благодаря человеку - обычно они гнездятся либо на крупных деревьях, которые могут выдержать их гнезда весом около 100-150 кг, либо на скальных обрывах. Здесь нет ни того, ни другого, но много рыбы и вообще хорошие кормовые условия. Поэтому, когда в середине прошлого века здесь люди построили триангуляционную сеть, то орланы начали занимать эту территорию", - рассказал орнитолог Сергей Дылюк.
Сегодня на территории заповедника два жилых гнезда. В одном из них в этом году появился птенец. Однако сегодня жизни орланов в этих местах угрожает вполне реальная опасность - старые вышки прогнили, а строить новые при нынешних технологиях глобального позиционирования нет необходимости.
"Если сейчас вышки от старости попадают, то ареал белохвоста сместится южнее, их тут не будет в принципе", - поясняет Дылюк.
Новый дом
Сегодня в качестве эксперимента установлено три новых основания взамен старых вышек.
"Две точки установки новых вышек связаны с обитаемыми сейчас гнездами, еще одно устроено в другом месте. При выборе места надо учитывать удаленность от берега, ведь, в первую очередь, орланы кормятся рыбой, хотя могут есть и птиц, и мелких млекопитающих. Также белохвосты болезненно реагируют на беспокойство, соответственно от ближайшей тропы должно быть хотя бы полкилометра. Наконец, между гнездами должно быть не меньше трех с половиной километров, чтобы всем хватало пищи, чтобы не было конфликтов", - отметил Сергей Дылюк.
Опоры делаются из трех толстых бревен и большой площадки, высота конструкции около семи с половиной метров. Все стройматериалы приходилось поднимать своими руками, вчетвером.
"Общий вес конструкции приближается к тонне. Сначала собиралось два бревна, скреплялись между собой, после чего на них складывалось третье и в этой точке пересечения поднималось наверх", - рассказывает специалист.
Теперь исследователи наблюдают, приглянутся ли новые вышки орланам. Если это произойдет, то не исключено появление новых искусственных оснований для птичьих домов.
"Наша задача не только показать удивительный мир лесотундры Заполярья, но и постараться сделать все возможное, чтобы сохранить места обитания редких животных на территории музея-заповедника. В какой-то степени орланы - это наши природные символы" - сказала Уварова.
В заповеднике говорят, что эксперимент будет продолжаться не один год. Надо будет смотреть, как отреагируют птицы на предложенные постройки.
Изучение птиц
Помимо сохранения орланов на территории региона, перед волонтерами и учеными также стоит задача изучения этих птиц и их поведения в долине Печоры.
"Целенаправленной программы по изучению белохвоста у Печоры нет, и наши сведения фрагментарны. В первую очередь, неплохо было бы узнать численность и характер пребывания - орланы залетали сюда и до XX века, но они не гнездились, поскольку не было подходящих мест. Неплохо было бы провести учет, посмотреть, где они гнездятся и какой успех размножения", - рассказал Дылюк.
Также здесь можно было бы проводить изучение рациона птиц. Дело в том, что орланы не всегда могут переварить свою пищу полностью и отрыгивают небольшие кусочки меха, костей.
"Разбирая эти остатки под гнездами, можно проанализировать, что они едят, какой у них состав питания", - считает орнитолог.
Предметом отдельного исследования могут стать взаимоотношения отдельных устойчивых пар птиц друг с другом в условиях достаточно сурового климата и вместе с тем изобилия кормовой базы. Поскольку по берегам Печоры сейчас, по оценкам ученых, гнездится летом порядка 10-15 пар птиц, то и конкуренция у них сравнительно небольшая.
Скворечник для совы
Орланы-белохвосты - еще не все дикие птицы, которые получат новый рукотворный дом в Пустозерске. Также ученые хотят установить на небольших северных деревьях короба, в которых могла бы гнездиться длиннохвостая неясыть, представительница семейства настоящих сов.
"Здесь также пролегает край ареала длиннохвостой неясыти, в этом регионе это птица редка. Гнездится она в полудуплах крупных деревьях, коих здесь нет. Есть идея привлечь их к гнездованию - установить гнездовые ящики, которые имитируют полудупла. Сейчас готовим их установку", - добавил Дылюк.
Если эксперимент окажется успешным, то у ученых появится возможность наблюдать еще и за этими редкими хищными птицами. Если нет, то, возможно, ящики займут другие пернатые обитатели лесотундры.