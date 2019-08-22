Жара бьет температурные рекорды на Юге России

АСТРАХАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Жара под 40 градусов установилась в некоторых регионах на Юге России. В частности, абсолютные дневные рекорды побиты в Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях.

Такая погода продержится еще несколько дней. К концу недели придет долгожданная прохлада. Об этом в четверг ТАСС сообщили в региональных гидрометцентрах.

Экстренное предупреждение о сильной жаре объявлено в Астраханской области. 22 и 23 августа ожидается температура выше 40 градусов. Жаркая погода в регионе установилась два дня назад и уже побила рекорды.

"Аномально жарко было 21 августа. В Астрахани зафиксирована температура +38,4, это суточный рекорд для этого дня. Прежний рекорд был в 2016 году, тогда температура составляла 38,1 градус тепла", - рассказали ТАСС в астраханском гидрометцентре.

Днем на улицах Астрахани сейчас не многолюдно. Те, кто вышел, стараются оставатья в тени. Многие горожане, в особенности подростки и дети, спасаясь от жары, купаются в городских водоемах и фонтанах.

Медики советуют жителям и гостям города надевать головные уборы из светлых и легких тканей, солнцезащитные очки.

"Также нужно соблюдать правильный питьевой режим. Лучше всего пить подкисленный чай, квас, соки, минеральную воду. При выходе из дома обязательно берите с собой воду", - добавили в региональном Минздраве.

Температурный максимум побит и в Калмыкии. Как сообщили ТАСС в республиканском гидрометцентре, 20 августа в регионе столбик термометра поднялся до 37,8 градусов, что выше максимальной температуры для этого дня, установленной в 2008 году.

В четверг и в пятницу по восточным районам республики также ожидают сильную жару, температура может превысить 42 градуса.

Жара в Волгограде

В Волгоградской области температуру воздуха более 40 градусов фиксируют с начала недели. При этом нагревшиеся на солнце электронные термометры на остановках общественного транспорта показывают температуру 55 градусов. В мэрии города уточнили, что "поливочные машины круглосуточно проливают дороги, каждые сутки - около 3,5 млн кв. метров дорог - это более 100 улиц". В магазинах отмечают резкий рост спроса на мороженое и прохладительные напитки.

"Самый жаркий день на данном этапе был 20 августа: в Эльтоне температура была 39,6, в Котельникове - 37,5, в Волгограде - 37,3. В Волгограде побит абсолютный максимум температуры, зафиксированный для этого дня. Прежний рекорд был в 2006 году - температура тогда составляла +37,1 градусов", - рассказала ТАСС начальник отдела Волгоградского гидрометцентра Наталья Алатырцева.

По ее словам, жаркая погода сохранится в области и в пятницу: по южным районам ожидается 35-40 градусов, по остальным - до 33 тепла. При этом, если завтра температура воздуха в Волгограде превысит 35 градусов, то будет побит рекорд для этого дня, зафиксированный почти 50 лет назад.

По словам синоптиков, жару в регионы принесли теплые воздушные массы из Средней Азии. К концу недели в Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях ожидают снижение температуры на 2-4 градуса.

Курортный сезон в разгаре

А вот на черноморском побережье сейчас установилась комфортная теплая погода: в Сочи температура воздуха - 26-31 градус, в Крыму - 32-33 градуса. При этом море максимально прогрето, местами до +26 градусов.

"В Крыму комфортная погода - чудесное, прекрасное лето. До конца месяца будет хорошо, ночи и дни теплые, но сильной жары нет. Пусть все наслаждаются нашей погодой, в Крыму все замечательно", - сказали ТАСС в крымском гидрометцентре.