Машины экстренных служб выстроились по цвету российского триколора в Нальчике

НАЛЬЧИК, 22 августа. /ТАСС/. В День Государственного флага России автомобили экстренных служб выстроились в Нальчике по цвету российского триколора, сообщил журналистам в четверг руководитель пресс-службы управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) Кантемир Беров.

"В столице Кабардино-Балкарии, на площади Абхазии, сотрудники экстренных служб устроили специальную акцию, приуроченную ко Дню Государственного флага Российской Федерации: автомобили МЧС, полиции и скорой помощи выстроились по цвету российского триколора", - сказал Беров.

В свою очередь замруководителя республиканской общественной организации "Патриот" Фуад Эфендиев сообщил ТАСС, что во время утреннего развода сотрудникам Росгвардии в КБР раздали ленточки с российским триколором, которые они прикрепили к своим автомобилям.

Акция также поддержана и министерством просвещения, науки и по делам молодежи региона. "Более ста студентов, волонтеров, школьников и их педагогов собрались на площади присоединения Кабарды к России, раздали ленточки триколора, организовали флешмоб и оттуда пронесли флаг России размером 6 на 10 м", - рассказал ТАСС пресс-секретарь министерства Тимур Арамисов.

Еще одним ярким событием празднования Дня Государственного флага России станет шествие по главной улице Нальчика - проспекту Ленина, сообщила ТАСС руководитель департамента культуры администрации города Танзиля Ногерова. По ее словам, в нем примут участие молодежные организации города. "Итогом празднования станет концерт в центральном парке Нальчика, в котором примут участие детские группы, коллективы Домов культуры и иностранные студенты", - сказала она.

22 августа отмечается День Государственного флага России в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года "в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага".