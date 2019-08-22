В Ингушетии в День флага РФ выпустили в небо 700 воздушных шаров

МАГАС, 22 августа. /ТАСС/. Около 300 юнармейцев и волонтеров выстроились в четверг в живой флаг России и выпустили в небо 700 воздушных шаров белого, синего и красного цветов на площади Алания в Магасе в День Государственного флага России. В праздничном мероприятии принял участие врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"День Государственного флага РФ - это праздник единства многонационального народа, демонстрирующий то, насколько наше государство сильно в своей целостности. И наша республика сегодня - добрая частичка этого единства", - отметил в своем обращении врио главы республики.

Также в честь празднования Дня Государственного флага РФ в республике прошли концерты с участием артистов ингушской эстрады, книжные выставки, тематические вечера и круглые столы.

День Государственного флага России отмечается 22 августа в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года "в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага".