На Ставрополье открыли дорогу, которую не ремонтировали более 30 лет

СТАВРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Автодорога в Шпаковском районе Ставропольского края открыта в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" после ремонта, который не проводился более 30 лет. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта края.

"Торжественное открытие автодороги "Верхнедубовский - примыкание к дороге Шпаковское-Дубовка Казинка" состоялось сегодня в Шпаковском районе. На ее ремонт в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было направлено более 31 млн рублей", - говорится в сообщении.

"Ремонт этой дороги не проводился более 30 лет, и весьма отрадно, что теперь здесь не только обновлено дорожное полотно, но и установлены новые дорожные знаки и барьерные ограждения. Покрытие проезжей части отвечает всем нормативным требованиям, что способствует повышению безопасности дорожного движения", - приводит пресс-служба слова министра дорожного хозяйства и транспорта края Евгения Штепа.

Шпаковский район расположен в центральной части Ставропольской возвышенности. Практически в центре района находится административный центр края - Ставрополь. Численность населения около 125 тыс. человек.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна возрасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9% (до 260,5 тыс. км), должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.