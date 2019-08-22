В Дагестане региональные операторы запустили четыре мусоросортировочных завода

МАХАЧКАЛА, 22 августа. /ТАСС/. Региональные операторы по обращению с отходами запустили в 2019 году в Дагестане четыре мусоросортировочных завода, сообщил в четверг ТАСС министр природных ресурсов и экологии республики Набиюла Карачаев.

"В этом году запущено четыре завода по обработке мусора… Это частные инвестиции, только региональные операторы", - сказал Карачаев, уточнив, что заводы запущены в Махачкале, Каспийске, Избербаше и Дербенте.

"Махачкалинский завод принимает 400 т мусора в сутки. Каспийский маленький, принимает 30 т мусора в сутки. Избербаш - тоже около 30, Дербент - тоже 30", - уточнил министр.

Он добавил, что объем инвестиций в строительство завода в Махачкале составил, по данным инвестора, около 150 млн рублей. Суммы вложений в остальные проекты не уточняются.

В начале года Карачаев сообщал, что в течение двух лет на территории Дагестана планируется строительство восьми мусоросортировочных комплексов в рамках реализации национального проекта "Экология". Объем федерального финансирования на эти цели запланирован в объеме около 2 млрд рублей.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).