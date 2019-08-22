В Петербурге простились с заслуженным артистом России Михаилом Романовым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Прощание с заслуженным артистом РФ Михаилом Романовым, умершим 18 августа, состоялось в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича.

"Прощание состоялось. Присутствовали родственники и коллеги музыканта", - сказали в пресс-службе.

Романов состоял в штате заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра филармонии, посвятив работе в учреждении четыре с половиной десятилетия.

"Коллеги относились к Михаилу Борисовичу с трепетом и пиететом, ценили его как человека вежливого, открытого, доброжелательного, всегда готового прийти на помощь. Память о Михаиле Романове - профессионале, тонком музыканте, искренне любившим свое дело, - останется в сердцах слушателей, коллег, учеников и близких", - отметили в филармонии.

Михаил Романов родился в 1951 году в Ленинграде. В 1974 году он стал артистом Академического симфонического оркестра, в 1977 году был принят в состав заслуженного коллектива России. Прошел путь от артиста группы труб до солиста и регулятора группы. В 1997 году Романов был удостоен звания заслуженного артиста РФ.