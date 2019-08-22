Утверждена программа празднования Дня государственности Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 22 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) утвердили программу празднования Дня государственности республики, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе-главы и правительства региона.

"Оргкомитет утвердил план мероприятий, посвященных Дню государственности КБР. Традиционно в преддверии празднования состоится вручение государственных наград, основные торжества пройдут в городах и районах республики с 7 сентября. Жителей и гостей Кабардино-Балкарии ждет насыщенная программа: гастрономический, кино- и фестиваль цветов, а также культур народов КБР, молодежные флешмобы, национальные подворья, открытие "кадетского дома" музыкального кадетского корпуса СКГИИ и детского городка развлечений на площади Абхазии", - говорится в сообщении.

На улице Кабардинской в Нальчике состоятся всероссийский арт-базар, книжная ярмарка, выставка народных ремесел и декоративно-прикладного искусства молодых дизайнеров и художников. На главных концертных площадках города будут организованы литературно-музыкальные вечера и выступления ведущих творческих коллективов республики.

Спортивная и историко-краеведческая программы представлены массовым легкоатлетическим забегом от площади 400-летия присоединения Кабарды к России, участие в котором могут принять все желающие, конно-спортивным праздником и XIV Международным скаковым митингом "Кубок Эльбруса" на республиканском ипподроме, различными спортивными турнирами, квест-игрой "Мой край-Кабардино-Балкария", историческими часами и уроками мира в образовательных учреждениях.

День государственности КБР был учрежден в 1997 году по случаю принятия новой Конституции республики. 1 сентября 1921 года декретом ВЦИК РСФСР была образована Кабардинская автономная область, которая позднее вместе с Балкарским автономным округом была преобразована в Кабардино-Балкарскую автономную область. В связи с трагическими событиями в Беслане, ранее день празднования был перенесен указом главы региона на более поздний срок.