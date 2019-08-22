Представители Башкирии впервые стали участниками казачьих игр на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Команда из Башкирии впервые принимает участие в XXII Краевых казачьих играх в Ставропольском крае. В общей сложности на турнир съехались 22 команды, сообщили журналистам в пресс-службе краевого комитета по делам национальностей и казачества.

"На соревнования съехались 22 команды. <…> Впервые в этом году ставропольский проект вышел за пределы Северо-Кавказского федерального округа, приняв команду из Башкортостана", - уточняется в сообщении, распространенном журналистам.

Казачьи игры открылись в четверг на территории города-курорта Железноводска. В турнире также участвуют юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет из Ставропольского края, Северной Осетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Программа игр включает в себя 11 дисциплин, в том числе полиатлон, летний биатлон, казачью полосу препятствий, казачью медицину, конкурс казачьей песни, строевой подготовки и другое. Один из самых зрелищных видов - владение казачьим оружием.

"Например, "рубка мишени на стойке": казаку нужно срубить наполненную водой бутылку так, чтобы после удара донышко осталось стоять на стойке. Или "рубка на точность": на зафиксированной вертикально лозе висит шапка, и лозу нужно срубить так, чтобы головной убор не упал, а повис на оставшейся части стебля. Не менее сложно рубить канат", - поясняют в комитете.

Победителей молодежных казачьих игр объявят на торжественном закрытии соревнований 25 августа.