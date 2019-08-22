На ремонт школ в Махачкале в 2019 году направлено около 100 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 22 августа. /ТАСС/. Власти Махачкалы в 2019 году направили на ремонт школ порядка 100 млн рублей в рамках республиканского проекта "150" школ, в который вошли 37 учебных заведений города, сообщил в своем Instagram мэр Махачкалы Салман Дадаев.

"В 2019 году по итогам конкурсного отбора в рамках реализации проекта "150 школ" 37 столичных школ стали участниками данного проекта. В рамках реализации проекта привлечено порядка 100 млн рублей, в том числе 59,7 млн рублей из республиканского бюджета, 18,8 млн рублей из муниципального бюджета, 21,5 млн рублей из внебюджетных источников", - написал Дадаев.

Он уточнил, что из 71 общеобразовательного учреждения Махачкалы 15% построены до 1950 года, 48% - до 1980 года, только 79% из них расположены в типовых зданиях.

"Это тревожные цифры в контексте требований, предъявляемых современными образовательными стандартами. Создание комфортных, безопасных условий, обеспечение современной материально-технической базы образовательных учреждений - первостепенная задача, которую необходимо решить для достижения всех базовых целей в данной отрасли", - отметил мэр Махачкалы.

По данным Министерства образования Дагестана, всего в этом году в рамках проекта "150 школ" будет отремонтировано 217 учебных заведений в 44 муниципалитетах республики, общий объем финансирования составляет 591,3 млн рублей.

О проекте "150 школ"

Проект "150 школ" стал продолжением прошлогоднего проекта "Сто школ", инициированного властями Дагестана для улучшения материально-технического состояния общеобразовательных организаций республики. К финансированию работ присоединяются муниципалитеты и меценаты. В прошлом году данный проект позволил провести капитальный ремонт в 117 школах вместо запланированных 100.

По данным Минобрнауки республики, в Дагестане работают 1642 школы, в них обучается около 400 тыс. детей, из них более 2,6 тыс. учатся в третью смену. Большинство дагестанских школ построено еще в советские годы. Капремонт требуется провести в 650 школах региона, что составляет 40% от их общего числа. Более 260 школ, или около 15%, находятся в аварийном и ветхом состоянии.