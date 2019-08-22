Власти Дагестана в 2020 году планируют ликвидировать очередь в детсады

МАХАЧКАЛА, 22 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей. Для этого в республике будет создано более 23 тыс. мест в детских садах, сообщила пресс-служба главы и правительства Дагестана по итогам республиканского совещания работников учреждений образования.

"В сотрудничестве с Минпросвещения России республикой разработан комплекс мер по достижению по итогам 2020 года 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, реализация которого позволит создать новых 23 тыс.127 мест. За пять лет благодаря программе модернизации региональных систем дошкольного образования было введено 108 организаций на более чем 35 тыс. мест для детей данной возрастной группы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в рамках нацпроекта "Демография" в 2019-2021 годах в Дагестане также планируется создать 57 дошкольных образовательных учреждений на 9,1 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет.

При этом, по словам зампредседателя правительства - министра образования и науки Дагестана Уммупазиль Омаровой, в настоящее время около 200 тысяч 200 тысяч детей в 631 населенном пункте республики не могут встать в очередь по причине отсутствия детских садов.

"Высокие темпы рождаемости, присущие Республике Дагестан, а также внутренняя миграция населения из сельской местности в городскую приводят к перегруженности и нехватке детских садов в городах", - приводятся в сообщении слова Омаровой.

В этой связи на совещании обсуждалась необходимость развития альтернативных форм охвата детей дошкольным образованием, "в том числе по привлечению частного сектора, возможность создания билдинг-садов (дошкольных учреждений в новостройках - прим. ТАСС).

"Кроме того, министерством совместно с муниципалитетами принимаются меры по реконструкции функционирующих организаций и возврату ранее переданных на иные цели зданий дошкольных образовательных организаций", - добавили в пресс-службе.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.