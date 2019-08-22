Завод по сжижению природного газа планируют построить в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 22 августа. /ТАСС/. Завод по сжижению природного газа стоимостью порядка 10 млрд рублей планируют построить в Чечне. Об этом сообщил председатель правительства республики Муслим Хучиев по итогам встречи с руководством ООО "Теххолдинг".

"Руководство "Теххолдинг" выступило с предложением о реализации инвестиционного проекта "Строительство завода по сжижению природного газа" на территории Чеченской Республики. Целью инвеспроекта является совершенствование СПГ - отрасли и рынка газомоторного топлива. Производственная мощность рассчитана на 250 тыс. тонн в год, а объем инвестиций составит порядка 10 млрд рублей", - написал Хучиев на своей странице в Instagram.

По словам премьер-министра, регион готов к взаимовыгодному сотрудничеству с инвесторами. "Я дал соответствующие поручения ответственным лицам о проведении комплекса подготовительных работ", - сказал глава регионального правительства.