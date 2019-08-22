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Северный Кавказ

Школы Карачаево-Черкесии в новом учебном году получат более 30 автобусов

Всего в республике насчитывается 177 средних учебных заведений

ЧЕРКЕССК, 22 августа. /ТАСС/. Закупка новых школьных автобусов запланирована для средних образовательных учреждений Карачаево-Черкесии, всего в 2019 году будет приобретено более 30 автобусов. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства КЧР.

"В 2018 году в школы республики поступило 43 школьных автобуса. В 2019 году планируется закупка еще 31 автобуса. Все они оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами и проблесковыми маячками", - говорится в сообщении.

В регионе с 1 по 16 августа работала комиссия по проверке готовности школ к сентябрю. "На сегодняшний день все образовательные учреждения готовы к новому учебному году: приемка к новому учебному году завершена во всех муниципальных районах и городских округах республики", - добавили в пресс-службе.

В 2019 году в школы Карачаево-Черкесии отправятся 52 тыс. детей, из них более 6 тыс. первоклассников. Всего в республике насчитывается 177 средних учебных заведений и 135 дошкольных образовательных организаций.

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