Межрегиональный 300-километровый марафон пройдет в горах Кавказа с 23 по 28 августа

НАЛЬЧИК, 22 августа. /ТАСС/. Межрегиональный горный 300-километровый марафон Behind the Wave - Caucasus UltraTrail вдоль южных стен Скалистого хребта, который пройдет в горах Кавказа с 23 по 28 августа, объединит Кабардино-Балкарию, Северную Осетию и Ингушетию. К обеспечению безопасности забега будут подключены Медицина катастроф и МЧС, а каждый участник должен будет взять с собой туристический GPS навигатор, сообщил ТАСС директор гонки Александр Донсков.

"Центр Медицины катастроф поставит свои экипажи на дежурство по маршруту горного ультрамарафона Behind the Wave - Caucasus UltraTrail: в Эль-Тюбю (Чегемский район КБР) будет скорая помощь, в Безенги дежурит экипаж медицины катастроф, в Верхней Балкарии (Черекский район КБР) есть больница, которая оповещена о проведении мероприятия. У нас есть договоренности с МЧС и вертолетной компанией, которые также при первой необходимости оперативно будут на месте, где потребуется помощь участникам марафона", - сказал Донсков, отметив, что каждый участник будет передвигаться с туристическим GPS навигатором, куда закачен весь маршрут.

Старт гонки будет дан в 8:00 мск 23 августа в районе озера Гижгит в Кабардино-Балкарии. Не все участники побегут на 300 км, на выбор предлагается пять маршрутов, различающихся по длительности (от 25 до 300 км) и условиям проходимости: "Былым Трейл" (25 км), "Эль-Тюбю" (38 км), "Безенги" (57 км), "100 miles of Caucasus" и самый протяженный - "Super Ultra 300", его длина превышает 300 км. Возможность сравнить природу Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии будет у спортсменов на дистанции "Super Ultra 300", передвижение по ней займет более 100 часов.

"Такая гонка проводится впервые не только на Кавказе, но и в России, есть забеги на Урале, в Крыму, там тоже дистанция под 300 км, но это многодневка, разбитая на дневное время, ночью спортсмены отдыхают, наши ночью спать не будут. Интерес среди спортсменов к гонке есть, но старт был объявлен поздно и многие не смогли поменять своих планов, поэтому на данный момент заявилось 22 участника из 20 регионов России, старшему из них 64 года", - добавил Донсков.