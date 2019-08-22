Культурное пространство создадут на территории бывшего завода им. Шпагина в Перми

ПЕРМЬ, 22 августа. /ТАСС/. Власти Пермского края намерены разместить на бывшем заводе имени Шпагина в Перми театр "У Моста", лекторий-кофейню "Точка кипения", художественную галерею, музей ретроавтомобилей, летний кинотеатр и другие объекты, создав единое музейно-культурное пространство. Ожидается, что ежегодно "Завод Шпагина" будут посещать около миллиона человек, сообщается на сайте правительства региона.

"Мы планируем в ближайшее время <...> многое преобразовать. Здесь можно проводить выставки и концерты. Планируем развернуть работу по размещению театра "У Моста" в здании заводоуправления. Заканчивается экспертиза проекта по художественной галерее, появилась идея открытия музея ретроавтомобилей, планируется формирование современного фудкорта. Завод имени Шпагина будет местом сосредоточения культурных и спортивных мероприятий, местом проведения досуга", - цитирует пресс-служба губернатора Пермского края Максима Решетникова.

По словам министра культуры региона Вячеслава Торчинского, общая площадь заводского пространства составляет 84 тыс. квадратных метров, из которых 20 тыс. - объекты культурного наследия, их планируют отреставрировать. Театру "У Моста" будет отведена площадь под два театральных зала, репетиционный зал, театральное кафе и мастерские. Также на заводской территории планируют открыть летний кинотеатр, детскую палеонтологическую зону с полноразмерными макетами динозавров, городскую площадь, музейный дворик, двор уличных театров, сад искусств и сад реликтовых растений.

Кроме того, один из корпусов планируют предусмотреть для инженерных проектов. "Это и ретроавтомобили, и ретропоезда, и другие инженерные истории, которым сегодня нет места в городе. Здесь могут разместиться ретродепо и депо детской железной дороги, интерактивный музей "про роботов и инновации", - отметил Торчинский. По словам министра, потенциальная посещаемость социокультурного пространства завода имени Шпагина оценивается в миллион человек ежегодно.

В четверг депутаты Законодательного собрания Пермского края утвердили перечень планируемых к реализации инвестиционных проектов, в том числе проект создания музейно-культурного комплекса на заводе Шпагина. Как сообщается на сайте Заксобрания, реализовать проект планируют до 2024 года, стоимость оценивается в 4,8 млрд рублей.

Ранее власти Пермского края провели на территории завода имени Шпагина Дягилевский фестиваль, Молодежный форум Пермского края, Фестиваль уличного кино, Гастрофест. В августе здесь состоится EFest - фестиваль электронной музыки и визуального искусства, а всего, по прогнозам краевого минкульта, за 2019 год на площадке пройдет около 100 мероприятий, в которых примут участие около 130 тыс. человек.

История завода

Завод отсчитывает свою историю с 1 октября 1876 года, когда одновременно с проведением первой на Урале горнозаводской железной дороги в Перми началось строительство главных железнодорожных мастерских. По окончании строительства основной функцией мастерских стал ремонт вагонов и паровозов. В 1927 году Пермские главные мастерские были переименованы в Пермский паровозоремонтный завод имени А.А. Шпагина. Предприятие получило свое новое имя в честь Алексея Алексеевича Шпагина (1879-1938) - рабочего Пермских главных железнодорожных мастерских.