Число подтопленных паводком в Приморье домов сократилось с 16 до трех

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Более 10 жилых домов в Приморском крае за минувшие сутки освободились от воды после разлива рек, вызванного сильными дождями. По состоянию на пятницу в зоне подтопления остаются три дома, сообщила администрация Приморья.

"Остаются подтопленными три жилых дома и 204 придомовых территории. Спасатели МЧС и краевой поисково-спасательной службы помогают населению, в том числе и в просушке домов", - говорится в сообщении. Сутками ранее сообщалось о 16 подтопленных домах и 325 придомовых территориях.

По данным властей, восстановлено автодорожное сообщение с двумя селами в Ханкайском и Пограничном районах. Организованы пункты сбора гуманитарной помощи пострадавшему от паводка населению во Владивостоке, Находке и Артеме.

Сильные дожди, прошедшие за минувшие сутки в регионе, существенно не ухудшили гидрологическую ситуацию на реках края. Зафиксирован подъем уровня воды до 30 см на реках Шкотовского, Партизанского, Лазовского, Ольгинского, Дальнегорского, Чугуевского районов без разливов и подтоплений.

"В период 22-23 августа интенсивного спада на реках не ожидается. На отдельных участках рек возможно формирование дополнительных подъемов воды с подтоплением прилегающих территорий", - отмечается в сообщении.

Приморский край за прошедшую неделю пережил сильный паводок. В семи районах и городских округах края действует режим чрезвычайной ситуации. Во вторник уровень воды во всех реках начал снижаться. По состоянию на среду, как сообщил Приморский гидрометцентр, в регионе не осталось рек, уровень воды в которых достигает опасных отметок.