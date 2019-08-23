В Еврейской автономной области за сутки подтопило еще девять населенных пунктов

ХАБАРОВСК, 23 августа. /ТАСС/. Гидрологическая ситуация в Еврейской автономной области продолжает ухудшаться, количество подтопленных населенных пунктов увеличилось до 34 за сутки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Накануне сообщалось о 25 подтопленных населенных пунктах.

"Подтопления из-за подъема грунтовых вод, по данным на утро пятницы, отмечаются в 34 населенных пунктах, включая Биробиджан. Вода зашла в 152 жилых дома, на 1741 приусадебный участок и 654 дачных участка", - сказал представитель МЧС.

Водой перемыты 23 участка местных дорог общей протяженностью 7,5 км, при этом отрезанных населенных пунктов в регионе нет. По данным правительства региона, движение по дороге Биробиджан - Амурзет в Ленинском и Октябрьском районах ограничили до 30 сентября из-за размытия участков. Объезды есть. Глава региона Александр Левинталь поручил провести ревизию всех автомобильных дорог для определения точного количества подтопленных участков, которые нуждаются в восстановлении.

Большинство домов подтоплены в Биробиджане, в пунктах временного размещения находятся 35 человек, из них 15 детей, остальные разместились у знакомых и родственников либо остались в своих домах. В городе также подтопило дворец культуры, он временно прекратил свою работу. Подтопило колодцы с питьевой водой, жителям не рекомендуют пить воду из-под крана, организован подвоз бутилированной воды.

Сейчас в области подъем воды отмечается на большинстве малых рек, а также на Амуре. В середине недели в Еврейской АО прошли сильные дожди, вызванные циклоном из Монголии.