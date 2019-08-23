Лесные пожары в заповедниках в Бурятии ликвидированы

УЛАН-УДЭ, 23 августа. /ТАСС/. Все лесные пожары в заповедниках на побережье Байкала в Бурятии ликвидированы. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

С первой декады августа в республики начались природные пожары на трех особо охраняемых природных территориях. Они возникали из-за сухих гроз, в труднодоступной местности. 16 августа был ликвидирован очаг в Джергинском заповеднике, 21 августа - в Баргузинском заповеднике.

"По состоянию на утро 23 августа ликвидирован лесной пожар в Забайкальском национальном парке на площади 325 га", - сказали в пресс-службе, уточнив, что площадь, пройденная огнем в Джергинском заповеднике, составила 600 га, в Баргузинском - 199 га.

Сейчас на территории республики действует один лесной пожар в Северо-Байкальском районе. "Там пожар на общей площади около 532 га, работы по его тушению продолжаются, - сказал представитель ведомства. - Задействованы около 200 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, а также 20 единиц лесопожарной техники. В связи со сложной лесопожарной обстановкой в Северо-Байкальском районе продолжает действовать режим ЧС".

Кроме того, под наблюдением лесников четыре термоточки в Северо-Байкальском и Баунтовском районах на общей площади около 28,8 тыс. га. "Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует", - пояснили в РАЛХ.