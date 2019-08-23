Первый на Кавказе фестиваль городской культуры начался в Нальчике

НАЛЬЧИК, 23 августа. /ТАСС/. Первый городской фестиваль на Кавказе, представляющий широкий спектр современной культуры - от музыкального андеграунда и фольклора до паблик-арта и нового документального кино - начался в Нальчике, сообщил ТАСС один из организаторов мероприятия Булат Халилов.

"Это четырехдневный фестиваль городской культуры, который начался со стрит-арт акции, теперь у нас лекционная и музыкальная часть фестиваля. В течение четырех дней можно услышать две-три лекции и два-три выступления артистов, лекции на тему разных вопросов городской культуры. В качестве лекторов выступают и специалисты <...> конструкторского бюро "Стрелка", один из редакторов онлайн-университета "Арзамас" Алексей Мунипов, организатор одного из <...> российских фестивалей "Боль" Степан Казарьян", - сказал Булатов.

Слушатели смогут узнать, что фотографии в социальных сетях рассказывают о наших городах, как восстановить исторический дом силами жителей, как создать свою аудиторию, как провести фестиваль нетривиальной музыки, что объединяет музыкальный фестиваль и городскую культуру и много другое.

Нальчик - не провинция

В таком масштабе фестиваль проходит впервые, ранее состоялись два пилотных проекта. "Практика показала, что с какими-то минимальными затратами можно проводить такие мероприятия, наша аудитория готова к неочевидному искусству, к неочевидным темам диалога. Мы хотим показать, что Нальчик является провинцией только в географическом плане, а не в плане мышления, что вообще понятия "столица", "провинция" не соответствуют действительности, и в Нальчике есть аудитория, но этой аудитории некуда ходить. Музыкальные венты и саунд, которые есть в городе, формируют отношение к нему, и тот же стрит-арт и вообще художественная практика формируют образ города как для горожанина, так и для приезжего. И если у нас будет больше художников, музыкантов, разной музыки, то это будет влиять на то, как мы воспринимаем свой город, в этом плане мы развиваем свой город", - отметил собеседник агентства.

По его словам, на фестивале задействовано много разных инициатив. Формат фестиваля не предполагает постоянного присутствия зрителя на всех мероприятиях. "Мы хотим циркуляции и поэтому набрали разных тем, которые могут заинтересовать разных людей, здесь мы видим людей старшего поколения, приходят мамы с детьми, представители творческой интеллигенции", - отметил он.

Такая разная музыка

Фольклор, гитарная и электронная музыка, национальные напевы в нетрадиционном исполнении - спектр интересов и грани проявления талантов приглашенных на фестиваль музыкантов широк и разнообразен. "Музыкальная часть у нас тоже очень важная, потому что мы с помощью художественных практик показываем, как музыка может влиять на восприятие города. Для этого мы берем местные вокальные коллективы, в основном это независимые актеры, и приглашенных музыкантов. Это те люди, которых не увидишь по телевизору, но в своих жанрах они достигли определенных высот. По жанрам это широкий спектр: инди-поп, электроника, ориентальный нойз-рок, задумчивая танцевальная музыка и новое ретро, традиционная музыка Европы и Кавказа, свободный джаз", - перечислил Халилов.

Третья часть фестиваля состоит из стрит-арт акций. Художники из разных регионов вместе с местными творцами в исторической части города на пешеходной улице создадут арт-объект, разрисовав одну из стен. Фестиваль нацелен на то, чтобы участники были зрителями всех выступлений, по количеству это около 40 человек из Симферополя, Краснодара, Перми, Волгограда, Мурманска, Москвы, есть участники из Армении и Франции.