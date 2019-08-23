Останки защитников Сталинграда с почестями перезахоронили под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Перезахоронение останков более 1 тыс. защитников Сталинграда с соблюдением всех воинских почестей прошло в пятницу на Россошинском военно-мемориальном кладбище.Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). Церемонию приурочили к годовщине массированной атаки на город гитлеровской авиации, которая началась 23 августа 1942 года.

"На Россошинском военно-мемориальном кладбище сегодня преданы земле останки более 1 тысячи солдат и офицеров Красной Армии, найденных поисковыми отрядами в ходе проведения Вахты Памяти 2018-2019 годов. Были соблюдены все воинские почести - троекратный ружейный залп, исполнение военным оркестром гимна России, торжественное прохождение воинов роты Почетного караула в честь памяти подвига павших героев", - сказал офицер пресс-службы ЮВО.

Он уточнил, что по сохранившимся медальонам и документам были установлены имена 23 красноармейцев. Родственники троих из них приехали проводить бойцов в последний путь.

Россошинское военно-мемориальное кладбище советских солдат, погибших под Сталинградом, было открыто 23 августа 1997 года в 30 км от Волгограда. Здесь захоронено около 20 тыс. красноармейцев, имена более 700 из них установлены. На кладбище также захоронены останки около 50 тыс. солдат вермахта и армий стран, воевавших на стороне гитлеровской Германии. В 2016 году благодаря общественным организациям России и Германии на мемориале была открыта Часовня мира как символ примирения между народами.