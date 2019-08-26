Чурчхела, чипсы и другие лакомства из огурцов. В России делают необычные десерты и закуски

Лимонад из огуречного сиропа, варенье из огурцов, вяленые огурцы, цукаты... Все это придумал фермер Илья Иванов, и вряд ли вам удастся попробовать что-то подобное где-либо, кроме Псковской области

В небольшой деревушке Старые Буриги, в трех минутах езды от города Порхова, фермер Илья Иванов решил отойти от стереотипов и сделать огурцы не овощем, а "фруктом". Он пока единственный в России, кто выпускает совершенно неожиданные огуречные угощения. Илья занимается фермерством всего пять лет, и за это время смог добиться того, что о псковских гастрономических изысках узнали по всей стране и даже за рубежом. Экскурсоводы показывают деревню фермера туристам, а на престижных фуд-выставках его просят открыть секрет фирменного блюда — вяленых огурчиков, напоминающих некоторым дегустаторам сушеные яблоки. И никакой химии Секрет вкусового восторга, который вызывают огуречные сладости, Илья объясняет просто — натуральные ингредиенты и специальная селекция огурцов. В теплицах фермер выращивает только один голландский сорт — "Адам", каждый год закупает семена в Нидерландах. "Секрет вкуса в экологичности. С другими огурцами не получится такого, потому что при их выращивании используются неорганические удобрения, состав другой сам по себе, и не получится тех вкусовых качеств достичь. Мы же удобрение используем органическое — продукты животноводства, то есть ближе к советским технологиям, когда еще химию не возили", — рассказывает Иванов.

Описание Илья Иванов у новенького "Белоруса", приобретенного на средства гранта © Алексей Семенов/ТАСС

На псковской ферме даже чипсы — полезная и витаминная еда. Их состав, улыбается Илья, простой и даже примитивный — огурец и соль. В лимонаде тоже только "натурпродукт": огуречный сок, лимон и совсем чуть-чуть сахара. Все без добавления консервантов. "Даже вот пробуя такой вяленый огурец, люди глаза закрывают, говорят: нет, это яблоко. Но это огурец. Вот, например, чипсы, они тоже на вкус очень интересные. То ли это соленый огурец, а кто-то говорит, что мы туда креветок добавили. Ничего не добавляем", — поясняет мама Ильи, Ольга Иванова, которая помогает сыну управляться с хозяйством. Все рецепты необычных продуктов — собственная разработка фермера. Единственное исключение — вяленые огурцы. Их Илья производит по древнерусской технологии, которую случайно нашел в бабушкиной книге с личными записями. Сейчас фермеры подумывают расширить ассортимент — уже создали цукаты из моркови и научились делать уж совсем неожиданное. "Новинка этого года — чурчхела из огурцов — это, конечно, не вызов Турции, Грузии и всем, кто ее делает. В классической чурчхеле орешки и виноградный сок, а у нас есть огуречный сок и есть замечательные вяленые огурцы. Попробовали сделать — и получилось. Технология один в один — пять дней на солнце или в теплом помещении нужно выдерживать", — рассказывает фермер.

Описание Чаепитие в доме Ильи прошло с чурчхелой и чипсами из огурцов © Алексей Семенов/ТАСС

Сладкую новинку уже отметили на престижном всероссийском агроконкурсе "Туристический сувенир". В этом году на отборочном туре в Твери псковская огуречная чурчхела получила диплом за оригинальную идею. Из пожарных в фермеры Сельская жизнь Ильи началась после работы в городе, где он был пожарным инспектором и инженером по техногенной защите окружающей среды. "Пытался поработать по образованию, но ничего не вышло, решил приехать в деревню и работать здесь. До этого сюда приезжал постоянно на лето к бабушке. И решил быть к земле поближе. Нового ничего не было, знал, как и что происходит. Тяжеловато было, но со временем все пришло", — вспоминает Иванов. О своих успехах Илья рассказывает скромно. Но цифры легко компенсируют его немногословность: за эти годы предприниматель увеличил размеры хозяйства как минимум в 25 раз. Если раньше огурцы ютились в единственной теплице площадью с трехкомнатную квартиру, то сейчас под овощами более 4 тыс. квадратных метров — это чуть меньше, чем футбольное поле. В ряд выстроились шесть длинных парников, два из которых отапливаемые, в них можно выращивать огурцы уже в феврале. Рядом — большой хлев с коровами и поросятами элитных пород.

Описание Огуречные теплицы и сельхозтехника Ильи Иванова © Алексей Семенов/ТАСС

"Касаемо животноводства: начинали с двух поросят, сейчас около 200. С бычками то же — был один, сейчас 25, потихонечку расширяемся. Животноводство у нас рядышком идет. Летом доход больше с огурцов, зимой больше с мяса, одно другое дополняет. А огурцы — самая благоприятная культура, которая требует чуть меньше ухода, чем все остальные", — рассказывает собеседник. Но главное, добавляет Илья, — это техника, без которой ты и не фермер вовсе, а обычный крестьянин. Когда-то у Иванова была лишь лопата и простенький мотоблок. Сейчас под окном — два трактора, которые удалось купить за счет регионального гранта. "Финансовых средств не хватает, в кредиты лезть особо не хочется, но государство помогает, чем может. В том году получили грант 1,5 млн рублей как начинающие фермеры. Мы подавали документы на участие в грантовой поддержке с первого года, когда приехали, но его не давали. Обходились своими силами, а в том году нас заметили, и мы на эти средства построили парник на 700 квадратных метров и закупили тракторы для обработки земли, чтобы можно было поддерживать в тонусе животноводство. Уже за свои деньги купили телеги, навесное оборудование", — рассказывает Илья. На пути к огуречному бренду Ежегодно Илья собирает 150 тонн огурцов, это примерно семь больших фур. Основную часть овощей продает на рынке, а с августа, когда спрос падает, занимается переработкой — превращает хрустящие зеленые плоды в диковинные лакомства: упаковывает их в коробочки из серого картона, перевязывает шпагатом и прикладывает надпись: "Старобуригинский посад". Именно это название фермер планирует сделать гастрономическим брендом Псковской области. А самая большая мечта Ильи — превратить Старые Буриги из обычной деревни в популярное туристическое место. Для гостей он уже начал обустраивать большую деревянную беседку, в ней планирует угощать экскурсионные группы огуречными яствами собственного производства. В списке потенциальных развлечений — знакомство с породистыми телятами и поросятами, которых на ферме живет шесть видов. Среди них — венгерская мангалица. У этих свиней вместо розоватой щетинки — кучерявый мех, из-за чего хрюшки больше походят на овец.

Описание Юные обитатели фермы: семья поросят отдыхает после обеда © Алексей Семенов/ТАСС

"Сюда из Питера приезжают люди, которым по 30−40 лет, они никогда не видели животных — ни коров, ни свиней, ни баранов, то есть элементарную сельскохозяйственную живность, которая раньше считалась на уровне собак и кошек, — удивляется Илья. — Сейчас это стало уже какой-то диковиной для городских жителей. То есть люди свинину покупают, но не задумываются о том, что это за животное. Картинки видели — и хорошо. Недавно к нам приезжала группа туристов, удивлялись, почему свиньи черные и рыжие. Были уверены, что они вообще белые должны быть. А мы шутим: в парикмахерской были, покрасились". Не огурцами едиными Вообще, деревня, где работают Ивановы, необычна сама по себе, эти места буквально пропитаны историей. Старые Буриги основаны в XV веке. Дом Ильи стоит в двух шагах от храма Святой Троицы XIX века, который стал действующим совсем недавно.

Описание Главная улица Старых Буриг, ведущая к храму Святой Троицы XIX века © Алексей Семенов/ТАСС

На месте церкви была найдена могила княжны Марии Дондуковой-Корсаковой, известной в этих местах благотворительницы и основательницы общины сестер милосердия. А в прошлом году поисковики открыли под Старыми Буригами кладбище турецких военнопленных, погибших здесь в годы Русско-турецкой войны 1877−1878 годов. "Здесь место очень интересное. Наш краеведческий музей возит сюда туристов — в церковь, ее два года только как возродили. Приезжают к Марии Михайловне, которая являлась благотворительницей, кресту поклониться. И мы здесь со своими вялеными огурцами. Люди интересуются, удивляются, дегустируют. Это определенный стимул для нас и для людей, которые сюда приезжают", — рассказывает хозяин. Чипсы в подарок Сколько за эти годы произведено чипсов, варенья и вяленых огурцов, сказать сложно — фермеры статистику не ведут. Знают только, что из 100 кг свежих огурцов получается всего 7 кг вяленых. Почти всю эту продукцию раздают бесплатно: на выставках — во время дегустаций, туристам и десяткам приезжающих журналистов — как сувенир на добрую память. А если кто-то из друзей едет в гости в Европу, Ивановы обязательно их снабжают огуречными деликатесами в фирменной упаковке, тем самым пытаясь рассказать о себе всему миру.

Описание Огуречные чипсы и вяленые огурцы из фирменной упаковки © Алексей Семенов/ТАСС

В этом году о псковичах узнали в Германии. Они впервые участвовали в "Зеленой неделе" в Берлине — это одна из престижнейших выставок сельхозпродукции. От желающих попробовать российскую диковинку — вяленые огурцы — не было отбоя: почти все просили поделиться рецептом. "А недавно, во время Международных Ганзейских дней, которые принимал Псков, сюда приезжали прибалты, сборная делегация. Одним из сувениров для них были наши вяленые огурцы. Они были просто в шоке, говорили: "Разве можно такое из огурца сделать? Это, наверное, что-то искусственное". И все открывали, потихонечку брали, пробовали, было интересно смотреть на это", — вспоминает Ольга Иванова. Сам Илья называет себя первооткрывателем необычного бизнеса, до такой идеи не додумались даже в Суздале, который считается огуречной столицей России. "Даже там такого нет. И можно сказать, что мы пока единственные в России, кто занимается производством огуречных чипсов, варенья и лимонада. Вы наблюдаете зарождение этого всего. В планах открыть малый уровень переработки, мини-производство, чтобы развить в туристическую направленность по Псковской области", — говорит фермер. От рассвета до заката Рабочий день "огуречного первопроходца" летом начинается в 5 утра и заканчивается поздним вечером, пока не начинает темнеть. С хозяйством он уже давно один не справляется: кроме мамы помогают брат и еще десять нанятых сотрудников. Это местные жители, которых Иванов называет "золотыми мужиками".

Описание Так самая большая отапливаемая теплица выглядит внутри © Алексей Семенов/ТАСС

"У меня мужики подобраны, так сказать, золотые, потому что в деревне по большому счету работать никто не хочет. Это немолодые люди: кто-то родился в Советском Союзе, кто-то вырос в СССР, то есть у людей есть определенный советский стержень. А городского человека очень тяжело привлечь. Современные молодые люди не хотят работать в этой сфере", — поясняет предприниматель. Да и одного желания, тут же добавляет Илья, бывает недостаточно. Если никогда не работал на земле, то просто так взять и переехать из города в деревню, стать фермером — практически невозможно.

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"За эти пять лет плачевных ситуаций порядка 80%. Люди в Питере продавали квартиры, дома, расставались со всем, приезжали сюда с огромными деньгами, это миллионы. И через три года они оставались ни с чем, потому что приехали туда, куда сами не знают. Мне было проще, потому что каждое лето был здесь на протяжении 25 лет. И родители, бабушки и дедушки — все деревенские", — рассказывает Иванов. Несмотря на богатый опыт, фермер продолжает изучать тонкости аграрного дела. "Изучаю ветеринарию, чтобы с животными быть "на ты". И то же, что касается земледелия, растениеводства, — читаю книги, интернет, очень много литературы, не считая еще строительства. Все самообучение. Мы сюда переехали с тем расчетом, что здесь хотим пустить корни, а не в городской квартире, и поэтому оставляем здесь все деньги, силу, здоровье", — добавляет собеседник. Деньги — в землю Практически всю прибыль Илья вкладывает в развитие хозяйства, ограничивая себя во многом. Например, за пять лет так и не поменял машину — ездит на стареньких "Жигулях", предпочитая тратить деньги на расширение теплиц и поголовья скота. "Что касаемо дохода, 95% всех полученных средств обратно вкладываются в производство, в землю. Получается, по большому счету денег как пять лет назад не было, так и сейчас их нет. Деньги уходят на развитие животноводства, растениеводства. Но опять же, сегодня вложил, завтра в два раза больше взял. Мы себя немного ограничиваем, начинаешь с нуля, все деньги до копейки вкладываешь в дело, и сейчас до сих пор так же, то есть мы так и не остановились. Работаем", — говорит Иванов.

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