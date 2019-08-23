Найденная в лесу под Нижним Новгородом девочка переведена в педиатрическое отделение

ТАСС,23 августа. Пятилетняя девочка, заблудившаяся в лесу у села Степановка Нижегородской области и обнаруженная вечером 21 августа на четвертые сутки поисков, переведена из реанимации в педиатрическое отделение детской областной клинической больницы в Нижнем Новгороде, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минздрава региона.

"Девочка переведена из отделения реанимации в педиатрическое отделение. Состояние оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой. С девочкой находится ее мама", - сказали в пресс-службе.

Девочка, приехавшая в Степановку к родственникам, пропала в лесу днем 18 августа. После ее исчезновения возбуждили уголовное дело.

В поисках учавствовали около тысячи человек - сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии, волонтеры и местные жители.