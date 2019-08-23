{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Найденная в лесу под Нижним Новгородом девочка переведена в педиатрическое отделение

Сейчас состояние ее здоровья оценивается как средней степени тяжести

ТАСС,23 августа. Пятилетняя девочка, заблудившаяся в лесу у села Степановка Нижегородской области и обнаруженная вечером 21 августа на четвертые сутки поисков, переведена из реанимации в педиатрическое отделение детской областной клинической больницы в Нижнем Новгороде, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минздрава региона.

На эту тему

"Девочка переведена из отделения реанимации в педиатрическое отделение. Состояние оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой. С девочкой находится ее мама", - сказали в пресс-службе.

Девочка, приехавшая в Степановку к родственникам, пропала в лесу днем 18 августа. После ее исчезновения возбуждили уголовное дело.

В поисках учавствовали около тысячи человек - сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии, волонтеры и местные жители.

Теги
РоссияНижегородская область
Детям-сиротам, получившим квартиры в аварийном доме, дадут новое жилье в Пермском крае
Местные власти выделили 50 млн рублей на расселение
Читать полностью