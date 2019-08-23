В Приморье вода ушла из всех подтопленных паводком домов

"По состоянию на 15:00 (08:00 мск) подтопленных домов нет. Остаются подтопленными 207 придомовых территорий, переливов дорог нет. Все дошкольные и общеобразовательные учреждения, другие социально-значимые объекты функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Вода ушла из подтопленных домов в Приморском крае. Все они пострадали от сильного паводка на прошлой неделе. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Ранее сообщалось, что в зоне подтопления оставались три жилых дома.

По информации ведомства, паводковая ситуация на реках края стабильная. Идущие в регионе дожди привели к небольшим подъемам уровня воды от 20 до 40 см на отдельных реках центральных, западных районов и восточного побережья. Обошлось без разливов и затоплений.

Сохраняется подтопление низкой поймы реки Раздольной, но 24-25 августа река войдет в коренные берега.

В пяти муниципальных образованиях организована работа пяти оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов, а также двух аварийно-восстановительных бригад Амурского спасательного центра общей численностью 70 человек, семь единиц техники и девять плавсредств.

Приморский край за прошедшую неделю пережил сильный паводок. В восьми районах и городских округах края действует режим чрезвычайной ситуации. Во вторник уровень воды во всех реках начал снижаться. По состоянию на среду, как сообщили в Приморском гидрометцентре, в регионе не осталось рек, уровень воды в которых достигает опасных отметок.